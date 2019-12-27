Бакаев: раньше приезжал на тренировки за четыре часа до начала

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался в попытках добраться на базу московской команды.



«Раньше жил на базе, родителей вообще не видел. Но когда переехали на «Открытие», мне пришлось ездить из Тарасовки по два часа. Приходилось рано вставать и садиться в автобус — было очень сложно. Из-за этого начал ездить на тренировки из квартиры родителей. Вставал в 7 утра и через 10 минут уже выезжал — знаете же, какие пробки в Москве. В итоге приезжал на стадион за четыре часа до тренировки. Со временем начал искать квартиру поближе. Штраф? Да, был один. Но там не за опоздание — приехал вовремя, просто сразу пошёл на обед. А должен был сначала зайти в раздевалку», — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.



Интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате».