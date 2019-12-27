Нападающий «Челси» Виллиан рассказал о своих впечатлениях о жизни в России

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан рассказал о своих воспоминаниях о жизни в России во время выступлений за махачкалинский «Анжи», а также подвёл итоги уходящего года.
«Это было недолго, всего шесть месяцев. Я очень благодарен за отношение ко мне, было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провёл там время. Помню, что бывало холодно, особенно зимой. Зима было невероятно холодной. Тренироваться было трудно, мешал снег. Находясь в России, я учил русский язык.
Какие воспоминания от 2019-го? Каждый год является особенным. Благодарю бога за то, что играю, не получаю серьёзных травм. За то, что всегда готов выйти на поле, на тренировках тоже всё получается. Хочу пожелать «Челси» в наступающем году титулов и побед, а также всего наилучшего для меня и моей семьи», — сказал Виллиан в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и Okko Спорт.
Видео доступно на «Чемпионате».
Видеоверсию интервью с Виллианом смотрите в ближайшее время на канале Okko Спорт в YouTube.
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