Нападающий «Челси» Виллиан рассказал о своих впечатлениях о жизни в России

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан рассказал о своих воспоминаниях о жизни в России во время выступлений за махачкалинский «Анжи», а также подвёл итоги уходящего года.

«Это было недолго, всего шесть месяцев. Я очень благодарен за отношение ко мне, было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провёл там время. Помню, что бывало холодно, особенно зимой. Зима было невероятно холодной. Тренироваться было трудно, мешал снег. Находясь в России, я учил русский язык.

Какие воспоминания от 2019-го? Каждый год является особенным. Благодарю бога за то, что играю, не получаю серьёзных травм. За то, что всегда готов выйти на поле, на тренировках тоже всё получается. Хочу пожелать «Челси» в наступающем году титулов и побед, а также всего наилучшего для меня и моей семьи», — сказал Виллиан в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и Okko Спорт.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видеоверсию интервью с Виллианом смотрите в ближайшее время на канале Okko Спорт в YouTube.