Вратарь «Лестера» Шмейхель раскритиковал работу судей в матче с «Ливерпулем»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель выразил недовольство работой судей в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).

«Думаю, что это было немного жёстко. «Лестер» оставался в игре до тех пор, пока судья не сделал из себя героя. Дальше мы уже потеряли самообладание. Против нас играла лучшая команда в мире наряду с «Манчестер Сити».

Мы стремимся быть на уровне «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но они очень далеко впереди», — цитирует Шмейхеля BBC.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.



В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».

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