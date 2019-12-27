Источник: «Бетис» арендует полузащитника «Барселоны» Аленью
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья в январское трансферное окно перейдёт на правах аренды в «Бетис», сообщает испанское издание Sport.
Футболист отправится в аренду до конца сезона, стороны уже согласовали все детали сделки. По информации издания, арендное соглашение не предусматривает права выкупа.
Ранее сообщалось, что игрок сам попросил клуб отпустить его в зимнее трансферное окно в аренду, так как он хочет регулярно выходить на поле. Интерес к хавбеку также проявлял «Хетафе», но в «Барселоне» полагают, что стиль игры севильского клуба подходит больше.
21-летний Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах испанского чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.
«Барселона» готова отпустить Аленью, которым интересуются «Бетис» и «Хетафе»
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