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«Арсенал» отказался от возможности приобретения ван Дейка из «Селтика» за € 14 млн

«Арсенал» отказался от возможности приобретения ван Дейка из «Селтика» за € 14 млн
Футбол / Англия 0

Бывший помощник главного тренера «Селтика» Джон Коллинз рассказал, что лондонский «Арсенал» отказался от покупки голландского защитника Вирджила ван Дейка, ныне выступающего за «Ливерпуль», из «Селтика» всего за € 14 млн по причине его беспечности.

«Главный скаут «Арсенала» думал, что он слишком беспечен. Может быть, это было частью его игры, но у него много достоинств. У ван Дейка есть темп, сила, баланс, умение правильно выбирать позицию, и он хорош в воздухе. Он может быть немного беспечным, но он качественный игрок», — приводит слова Коллинза beIN Sport.

Напомним, что в январе 2018 года ван Дейк перешёл из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за € 85 млн.

В этом году ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

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