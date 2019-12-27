«ПСЖ» предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт

«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Никола Скира.

По данным источника, директор парижан Леонардо предложил 21-летнему форварду пятилетнее контрактное соглашение. Зарплата Мбаппе за один сезон составит € 32 млн.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что активный интерес к французскому нападающему проявляет «Реал».

Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «ПСЖ». В нынешнем сезоне Килиан провёл за парижан 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

После 18 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 45 очков.