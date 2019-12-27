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Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра

Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко получил травму и не поможет команде в ближайших матчах. Об этом сообщает «Команда №1».

Как информирует источник, футболист сборной Украины получил повреждение приводящей мышцы бедра. Ярмоленко может пропустить от трёх до четырёх недель. Последний раз игрок выходил на поле в матче английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», где сыграл 73 минуты. Год назад украинец выпадал из-за травмы ахилла, пропустив более 9 месяцев.

Андрей Ярмоленко принял участие в 15 матчах в Премьер-лиге в текущем сезоне. Лондонская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионате Англии, набрав 19 очков в 18 турах. Следующий матч клуб проведёт дома с «Лестером». Встреча состоится 28 декабря.

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