Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности нападающего Серхио Агуэро для команды и назвал самый важный момент в истории манкунианского клуба.
«Агуэро незаменим. Да, у нас есть великолепный нападающий в лице Габриэла Жезуса, и, возможно, придёт ещё один, когда Серхио уйдёт. Но он незаменим. Я уверен, что клуб попытается заменить его и найти нападающего, но это будет крайне сложно.
Самый важный момент этого клуба — его гол в ворота «КПР» в 2012 году, который принёс титул Премьер-лиги. Это даже важнее, чем потенциальная победа в Лиге чемпионов. Тот момент был гораздо значимее, чем четыре титула в одном сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года. 31-летний пока не планирует продлевать соглашение с английским клубом.
- 27 декабря 2019
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