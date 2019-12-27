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«Случившееся стало неожиданностью». «Ротор» прокомментировал уход Веретенникова

«Случившееся стало неожиданностью». «Ротор» прокомментировал уход Веретенникова
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Ротор» выступил с заявлением относительно ухода Олега Веретенникова с поста главного тренера «Ротора-2».

«Главный тренер «Ротора-2» покинул свой пост по собственному желанию. Вчера Олег Веретенников написал заявление об уходе, руководство сине-голубых удовлетворило его просьбу. Случившееся стало для клуба неожиданностью, но мы уважаем решение Олега Александровича, благодарим за проделанную работу и желаем успехов на тренерском поприще», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно, что Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в «Рубине». В 2018 году бывший футболист сборной России стал тренером-селекционером в волгоградском «Роторе», а с 2019 года являлся главным тренером «Ротора-2».

Веретенников станет помощником Слуцкого в «Рубине»
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