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Неймар сфотографировался с Месси и Суаресом

Неймар сфотографировался с Месси и Суаресом
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в своём «инстаграме» опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами «Барселоны» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Как сообщает Mundo Deportivo, снимок был сделан 25 декабря в Уругвае на повторной свадьбе Суареса с его женой Софией Бальби. Супруги находятся в браке 10 лет и решили ещё раз закрепить свою связь, пригласив на церемонию друзей.

Фото: «Инстаграм» Неймара

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В 2015 году к каталонскому клубу присоединился Суарес, в результате чего вместе с Месси форварды образовали атакующее трио, установившее несколько рекордов. Связка распалась, когда бразилец перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.

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