Моуринью: играть через 48 часов — преступление

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал расписание Премьер-лиги в новогодние праздники.



«Мне сложно представить, что моим парням играть теперь через 48 часов. Если вы скажете кому-нибудь, кто понимает физиологию, что 28 декабря им снова играть в футбол, он ответит, что это преступление. Это против законов биологии и физиологии, это против любого закона. Но всё-таки такое существует, при этом три наших игрока дисквалифицированы. И я думаю, что Сон Хын Мин и Уинкс дисквалифицированы несправедливо. Только в случае с Сиссоко был повод показать ему жёлтую карточку, но мы должны справиться с этим и продолжить», — приводит слова Моуринью Goal.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт с «Норвичем». Подопечные Жозе Моуринью занимают пятое место в чемпионате Англии, набрав 29 очков в 19 турах.