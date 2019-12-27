Александер-Арнольд: матч с «Лестером» — лучший для «Ливерпуля» в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:0), в котором ему удалось отметиться голом и двумя результативными передачами.
«Мы показали действительно хороший футбол после всех перелётов и сложного графика. Да, это наш лучший матч в этом сезоне. Мы контролировали игру, и забить четыре гола – это повод для гордости. Моя фамилия не так часто оказывается на табло. Я увидел пространство после паса Мане и подумал: пробью первым касанием.
Здорово, что мы забили столько. Три очка – это то, за чем мы сюда приехали. Что касается 13-очкового отрыва, этого сложно ожидать, но мы рады находиться в таком положении и не собираемся воспринимать это как данное. Это Премьер-лига, и случиться может всё что угодно», — цитирует Трента Goal.com.
Видео гола Александер-Арнольда доступно на «Чемпионате».
- 27 декабря 2019
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:36
-
11:36
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:40
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
08:12
-
06:22
-
05:42
-
05:19
-
04:50
-
04:23
-
03:53
-
03:38
-
03:20
-
03:00
-
02:44