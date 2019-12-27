Александер-Арнольд: матч с «Лестером» — лучший для «Ливерпуля» в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:0), в котором ему удалось отметиться голом и двумя результативными передачами.



«Мы показали действительно хороший футбол после всех перелётов и сложного графика. Да, это наш лучший матч в этом сезоне. Мы контролировали игру, и забить четыре гола – это повод для гордости. Моя фамилия не так часто оказывается на табло. Я увидел пространство после паса Мане и подумал: пробью первым касанием.



Здорово, что мы забили столько. Три очка – это то, за чем мы сюда приехали. Что касается 13-очкового отрыва, этого сложно ожидать, но мы рады находиться в таком положении и не собираемся воспринимать это как данное. Это Премьер-лига, и случиться может всё что угодно», — цитирует Трента Goal.com.

Видео гола Александер-Арнольда доступно на «Чемпионате».