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Ибрагимович опубликовал фото с красными зрачками. Сообщалось, что он перейдёт в «Милан»

Ибрагимович опубликовал фото с красными зрачками. Сообщалось, что он перейдёт в «Милан»
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с красными зрачками.

Не исключено, что таким образом 38-летний футболист намекает на предстоящий переход в «Милан», о котором сообщалось ранее.

По информации СМИ, Златан подпишет с россонери контракт до июня 2020 года. При этом в соглашении будет прописана опция продления при опредлённых условиях.

Фото: «Инстаграм» Ибрагимовича

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

На протяжении последних полутора лет Златан защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», а по завершении минувшего сезона стороны объявили, что не станут продлевать контракт.

Источник: Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» сроком на 6 месяцев
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