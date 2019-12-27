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«Челси» нацелился на полузащитника «КПР»

«Челси» нацелился на полузащитника «КПР»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Эберечи Эзе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Daily Mail, в услугах 21-летнего нигерийского футболиста заинтересован «Челси», и не исключено, что синие предпримут попытку заполучить игрока уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что заполучить Эзе хочет «Тоттенхэм Хотспур», однако, по словам издания, после отставки Маурисио Почеттино с поста главного тренера «шпоры» могли охладить свой интерес.

Эзе защищает цвета «КПР» с 2016 года, а в настоящее время также вызывается в сборную Англии U21. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 9 голов (4 – с пенальти) и 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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