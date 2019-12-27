РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия. Состав был определён в голосовании болельщиков.



Сборная десятилетия РПЛ: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»), Сергей Игнашевич (играл за ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Понтус Вернблум (играл за ЦСКА), Мигел Данни, Халк (оба – играли за «Зенит»), Александр Головин, Вагнер Лав (оба – играли за ЦСКА), Артём Дзюба («Зенит»).



Напомним, в уходящем десятилетии чемпионами России становились «Зенит» (4 раза), ЦСКА (3), «Спартак» и «Локомотив» (оба – 1).



После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в турнирной таблице лидирует «Зенит», в активе которого 45 очков.

Главные цифры 2019 года в РПЛ. Много «Зенита» и почти нет «Спартака» Основные данные чемпионата России – в нашей инфографике.