Влашич: цель ЦСКА на весну — второе место. Но мы будем бороться и за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге и рассказал о целях клуба на весеннюю часть сезона.

«Зенит» сейчас ужасно силён, в их составе очень много качественных игроков, и они без проблем могут заменить одного отсутствующего футболиста на другого.

Российская Премьер-Лига — сложный чемпионат, никогда нельзя заранее выйти на матч и считать, что очки у тебя уже в кармане, поэтому многие команды показывают равный уровень. Увидим, как будут обстоять дела весной, кто будет показывать более качественный уровень игры и в какой форме подойдёт к предстоящим матчам. Наша главная цель — второе место и квалифицироваться в Лигу чемпионов, но мы не будем терять надежду и будем продолжать бороться за чемпионство, и не такое преимущество теряли лидеры», — приводит слова Влашича 24sata.

Никола Влашич принял участие в 19 матчах чемпионата России в этом сезоне. Хорватский полузащитник забил 7 голов и стал автором 4 результативных передач.