Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ливерпуля» досрочно вернулся в клуб из аренды в «Штутгарте»

Защитник «Ливерпуля» досрочно вернулся в клуб из аренды в «Штутгарте»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о возвращении в расположение команды защитника Натаниэла Филлипса.

Минувшим летом 22-летний футболист перебрался в «Штутгарт» на правах годичной аренды, однако уже сейчас вернулся в стан мерсисайдцев по итогам договорённости между клубами. Филлипс присоединится к своим партнёрам в начале следующего месяца и будет доступен для главного тренера Юргена Клоппа уже в матче Кубка Англии с «Эвертоном», который состоится 5 января.

В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в девяти матчах второй Бундеслиги и отметился одной результативной передачей, а также получил две жёлтые карточки. «Штутгарт» после 18 туров претендует на повышение в классе, занимая третье место в турнирной таблице первенства.

«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Вальтера
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019