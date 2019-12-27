Защитник «Ливерпуля» досрочно вернулся в клуб из аренды в «Штутгарте»
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о возвращении в расположение команды защитника Натаниэла Филлипса.
Минувшим летом 22-летний футболист перебрался в «Штутгарт» на правах годичной аренды, однако уже сейчас вернулся в стан мерсисайдцев по итогам договорённости между клубами. Филлипс присоединится к своим партнёрам в начале следующего месяца и будет доступен для главного тренера Юргена Клоппа уже в матче Кубка Англии с «Эвертоном», который состоится 5 января.
В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в девяти матчах второй Бундеслиги и отметился одной результативной передачей, а также получил две жёлтые карточки. «Штутгарт» после 18 туров претендует на повышение в классе, занимая третье место в турнирной таблице первенства.
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