«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в список интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Evening Standart.
Как сообщает источник, бразильский форвард входит в список пяти трансферных целей манкунианского клуба на ближайшие трансферные окна. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер с начала сезона ежемесячно устраивает встречи с руководством относительно трансферов клуба. Также бывший наставник «Эвертона» Марку Силва признался, что незадолго до своего увольнения «красные дьяволы» интересовались Ришарлисоном.
Ришарлисон принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги в текущем сезоне. Нападающий сборной Бразилии забил 6 голов и стал автором 3 результативных передач.
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