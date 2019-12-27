Егоров покинет пост главы судейского департамента РФС

Как стало известно «Чемпионату», Александр Егоров в ближайшее время прекратит работу на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Принципиальное решение в РФС относительно дальнейшей судьбы экс-арбитра уже принято. Все формальности будут улажены в течение нескольких дней.
Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.
В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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