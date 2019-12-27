Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Егоров покинет пост главы судейского департамента РФС

Егоров покинет пост главы судейского департамента РФС
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», Александр Егоров в ближайшее время прекратит работу на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

Принципиальное решение в РФС относительно дальнейшей судьбы экс-арбитра уже принято. Все формальности будут улажены в течение нескольких дней.

Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.

В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

10 человек, которые хотят поскорее забыть 2019 год
Из российского и зарубежного футбола.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019