РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.
Отмечается, что экс-арбитр покинул должность по собственному желанию.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Егоров в скором времени прекратит работу в Российском футбольном союзе.
Напомним, Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.
В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.
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Из российского и зарубежного футбола.
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