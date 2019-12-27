Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента

РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.

Отмечается, что экс-арбитр покинул должность по собственному желанию.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Егоров в скором времени прекратит работу в Российском футбольном союзе.

Напомним, Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.

В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.

10 человек, которые хотят поскорее забыть 2019 год
Из российского и зарубежного футбола.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019