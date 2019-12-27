«Реал» установил контакт с окружением Руиса из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис является приоритетной целью «Реала» на будущий сезон. Об этом сообщает AS.

Минувшим летом «сливочные» уже хотели приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года. Однако теперь ситуация изменилась. Первые контакты «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с игроком и окружением полузащитника. «Наполи» намерен предложить игроку новый контракт с отступными в € 100 млн. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис же вовсе хочет выручить за игрока не менее € 180 млн, но испанцы не будут платить такую сумму.

Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.