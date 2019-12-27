Президент «Урала»: дай бог, чтобы Егоров нашёл себя в этой жизни и даже в судействе

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.



«Ушёл Егоров и ушёл. Дай бог ему здоровья, важно, чтобы перед Новым годом это не было для него большой травмой. И дай бог, чтобы он нашёл себя в этой жизни, даже в судействе. Он опытный арбитр, но, может, не справился, не получилось у него – так бывает. Но он ведь только закончил судить, с действующими арбитрами судил и жил на сборах. Возможно, ему не хватило жёсткости спросить с них. Думаю, в РФС найдут ему другую должность, он может подготовить молодых арбитров. Егоров может вернуться, но нужно набраться опыта. Тот опыт, что он получил, неоценим, но не очень полезен. Его рано назначили, нужно было, чтобы он поработал не первым лицом.



Будет ли теперь лучше, сказать сложно. Это расстрельная должность. Всегда какая-то команда будет чем-то недовольна. Если кто-то проигрывает – видит соринку в глазу, а кто выиграл – доволен. Так будет всегда.



Кто теперь нужен на этом посту? Ашот Хачатурянц показался мне очень дельным человеком, дай бог, чтобы у него всё получилось. Лучше, чтобы пришёл не арбитр. Он опытный человек, может руководить», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.