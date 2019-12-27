Экс-хавбек «Динамо» Лацевич может перейти в «Крылья Советов». Он без клуба с лета
Как стало известно «Чемпионату» полузащитник Станислав Лацевич, у которого летом истёк контракт с «Динамо», может перейти в «Крылья Советов».
20-летний экс-нападающий молодёжного состава «Динамо» провёл в составе клуба 33 матча в рамках первенства молодёжных команд, в которых стал автором 10 забитых мячей.
«Динамо» занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 24 очка в 19 турах. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. У подопечных Миодрага Божовича в активе 18 очков в 19 матчах. Следующий матч команда из Самары проведёт дома с «Оренбургом». Встреча состоится 1 марта.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
«Динамо» продлило контракт с полузащитником юношеской сборной России
- 27 декабря 2019
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