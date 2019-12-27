«Эспаньол» назначил нового главного тренера. Предыдущий проработал два месяца

«Эспаньол» на своём официальном сайте объявил о назначении Фернандеса Абелардо на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
23 декабря каталонский клуб расстался со своим предыдущим наставником – Пабло Мачином. Испанец проработал в команде два месяца, но не смог исправить её положение.
Последним клубом Абелардо был «Алавес», который он покинул по окончании прошлого сезона по собственному желанию. О своём решении Фернандес объявил на пресс-конференции, уточнив, что принял его, поскольку в предстоящей кампании не сможет показать свой максимум. Ранее он работал в таких командах, как «Кандас», «Туилья» и хихонский «Спортинг». Будучи футболистом, он выступал за «Барселону», «Алавес» и «Спортинг».
«Эспаньол» после 18 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры лишь с 10 очками в активе. От спасительной 17-й строчки команду отделяют 5 очков.
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