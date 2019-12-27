Хусаинов: Егоров провалился, но главная беда в системе, которая поражена кризисом

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

«Общественность была очень сильно возмущена тем, что происходит в нашем судействе. Поэтому решение назревало. Егоров свою работу провалил. Но система глубоко поражена кадровым кризисом. Поэтому не факт, что будет лучше. Кто бы ни пришёл вместо Егорова, есть вероятность, что ничего не изменится. Не Егоров создавал эту систему, он работал, как мог. Не справился, такое бывает. Единственное, за что его можно критиковать, так это за то, что он искал позитив в ошибках, искал отговорки», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.