Гендиректор «Зенита» — об уходе Егорова: надеюсь, этим не ограничится, хотя крайнего нашли

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.



«Эта тема (возможной отставки Егорова. – Прим. «Чемпионата») звучала ещё на совещании клубов, когда предлагалась реформа судейского департамента. Его отставка не была для меня неожиданностью. Теперь, не дожидаясь реформы, Егоров уходит в отставку. Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим всё не ограничится – судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг судейских ошибок прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе – нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.

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