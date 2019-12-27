Педро: если «Барселона» позовёт, я брошу всё
Нападающий «Челси» Педро Родригес поделился мыслями о возвращении в «Барселону», за которую выступал в период с 2005 по 2015 год.
«Если «Барселона» позовёт, я брошу всё (смеётся). В межсезонье, когда мы проводили матч с ними, был момент, когда после разговора с тренером и руководством появился вариант, но через какое-то время двери закрылись.
В данный момент я не знаю, как всё сложится, мой контракт с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона. «Вест Хэм»? Не могу ответить, посмотрим… Я могу быть уверенным только в том, что хочу продолжать получать удовольствие от футбола», — приводит слова Педро Marca.
Педро принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Испанский игрок не отметился результативными действиями.
Педро: надеюсь, что вернусь в «Барселону»
- 27 декабря 2019
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