«Зенит» и «Динамо» сыграют на зимних сборах с «Кайратом»
«Зенит» и московское «Динамо» станут соперниками «Кайрата» на зимних сборах, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Встреча с бело-голубыми назначена на 13 февраля. Матч с петербургской командой состоится 17 февраля.
Соперниками «Кайрата» на зимних сборах также станут «Лудогорец» (23 января), «Легия» (26 января), киевское «Динамо» (28 января), «Днепр-1» (15 февраля) и словенский «Копер», с которым команда сыграет в тот же день, что и с москвичами.
«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя – «Краснодар». «Динамо» (24) располагается на восьмой строчке, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.
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