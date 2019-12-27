«Герта» работает над трансферами Гётце и Дракслера
Берлинская «Герта» продолжает работу по усилению состава после прихода Юргена Клинсмана на пост главного тренера команды.
Как сообщает Blick, столичный клуб намерен укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно и в настоящее время ведёт работу по переходам Марио Гётце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «Пари Сен-Жермен». Условия потенциальных сделок не уточняются.
Ранее сообщалось, что «Герта» близка к приобретению хавбека лондонского «Арсенала» Гранита Джаки. Также появлялась информация, что Клинсман хочет видеть в составе своей команды полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньяму.
«Герта» после 17 туров с 19 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
Агент полузащитника «Арсенала» Джаки заявил о договорённости игрока с «Гертой»
- 27 декабря 2019
-
18:08
-
17:50
-
17:49
-
17:32
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:08
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:20
-
13:10
-
12:55
Партнерский контент