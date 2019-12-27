«Герта» работает над трансферами Гётце и Дракслера

Берлинская «Герта» продолжает работу по усилению состава после прихода Юргена Клинсмана на пост главного тренера команды.



Как сообщает Blick, столичный клуб намерен укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно и в настоящее время ведёт работу по переходам Марио Гётце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «Пари Сен-Жермен». Условия потенциальных сделок не уточняются.



Ранее сообщалось, что «Герта» близка к приобретению хавбека лондонского «Арсенала» Гранита Джаки. Также появлялась информация, что Клинсман хочет видеть в составе своей команды полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньяму.



«Герта» после 17 туров с 19 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Агент полузащитника «Арсенала» Джаки заявил о договорённости игрока с «Гертой»