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«Герта» работает над трансферами Гётце и Дракслера

«Герта» работает над трансферами Гётце и Дракслера
Футбол / Германия 0

Берлинская «Герта» продолжает работу по усилению состава после прихода Юргена Клинсмана на пост главного тренера команды.

Как сообщает Blick, столичный клуб намерен укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно и в настоящее время ведёт работу по переходам Марио Гётце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «Пари Сен-Жермен». Условия потенциальных сделок не уточняются.

Ранее сообщалось, что «Герта» близка к приобретению хавбека лондонского «Арсенала» Гранита Джаки. Также появлялась информация, что Клинсман хочет видеть в составе своей команды полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньяму.

«Герта» после 17 туров с 19 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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