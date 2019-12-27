Матч Сегунды будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули
Матч 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» будет доигран без зрителей, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Напомним, матч был остановлен из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули. По ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Позже было принято решение не доигрывать встречу.
Точная дата проведения матча будет сообщена позднее. Также «Райо Вальекано» будет оштрафован на € 18 тыс. и наказан частичным закрытием трибун на два домашних матча.
Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей
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