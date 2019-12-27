«Тоттенхэм» готов предложить «Реалу» Эриксена и € 30 млн за Бэйла
Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» планирует в ближайшее зимнее трансферное окно обменять полузащитника команды Кристиана Эриксена на форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. «Шпоры» готовы предложить «сливочным» доплату в размере € 30 млн, сообщает El Desmarque.
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 11 матчах испанской Примеры. Эриксен записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи в 15 встречах английской Премьер-лиги.
Напомним, Гарет выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
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- 27 декабря 2019
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