Карраско может продолжить карьеру в «Наполи»

Полузащитник«Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско может вернуться в Европу, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в услугах 26-летнего бельгийского футболиста заинтересованы в «Наполи». На данный момент неаполитанцы изучают варианты трансфера Карраско. Отмечается, что сам полузащитник готов к возвращению в Европу, так как недавно вступил в конфликт с руководством китайского клуба.



Ранее сообщалось, что Карраско попал в сферу интересов «Бетиса».



В сезоне-2019 Карраско принял участие в 25 матчах чемпионата Китая, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Бельгийский футболист выступает в составе китайской команды с февраля 2018 года. Ранее он защищал цвета «Монако» и «Атлетико».