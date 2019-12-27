Карраско может продолжить карьеру в «Наполи»
Полузащитник«Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско может вернуться в Европу, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, в услугах 26-летнего бельгийского футболиста заинтересованы в «Наполи». На данный момент неаполитанцы изучают варианты трансфера Карраско. Отмечается, что сам полузащитник готов к возвращению в Европу, так как недавно вступил в конфликт с руководством китайского клуба.
Ранее сообщалось, что Карраско попал в сферу интересов «Бетиса».
В сезоне-2019 Карраско принял участие в 25 матчах чемпионата Китая, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Бельгийский футболист выступает в составе китайской команды с февраля 2018 года. Ранее он защищал цвета «Монако» и «Атлетико».
- 27 декабря 2019
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