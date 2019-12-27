Клопп: не думаю, что можно побить рекорд «Арсенала» по количеству матчей без поражений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о рекордной беспроигрышной серии лондонского «Арсенала» в английской Премьер-лиге, которая состоит из 49 матчей. На этот момент мерсисайдцы не проигрывают в АПЛ в течение 35 встреч кряду.
«Это большой рекорд. Я какое-то время работаю в этом бизнесе, и если вы спросите меня, возможно ли его побить, я отвечу, что так не думаю.
Если не ошибаюсь, в дортмундской «Боруссии» мы оставались непобедимыми в течение 28 матчей кряду. Это казалось исключительным достижением, но только когда смотришь на него со стороны. Когда находишься в подобной ситуации, всё по-другому.
Я очень оптимистичный человек, но только не до начала футбольного матча. Знаю, что мы можем победить, однако никогда в своей жизни не был уверен, что это точно случится. Иногда это доставляет неудобства.
Все эти цифры — я уже забыл их. Если в следующий раз вы напомните мне о них, я буду удивлён, что число настолько велико», — приводит слова Клоппа Goal.
- 27 декабря 2019
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