Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Англия 0

Сегодня, 27 декабря, на стадионе «Молине» состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Стартовый свиток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду судей также войдут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный арбитр — Андре Марринер.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (27) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019