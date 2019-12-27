«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 27 декабря, на стадионе «Молине» состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Стартовый свиток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду судей также войдут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный арбитр — Андре Марринер.



«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (27) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.



Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20



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