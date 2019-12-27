«Милан» анонсировал возвращение Ибрагимовича двумя мрачными роликами

«Милан» на своей странице в «Твиттере» опубликовал два коротких мрачных ролика, которые анонсируют подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Ранее сообщалось, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» будет рассчитан до 30 июня 2020 года. В соглашении будет прописана возможность последующего продления.

Видео можно посмотреть на странице «Милана» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице «Милана» в «Твиттере».

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.