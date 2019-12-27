Ибрагимович — о переходе в «Милан»: буду бороться, чтобы изменить ход текущего сезона

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом». Соглашение 38-летнего форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.



«Возвращаюсь в клуб, который крайне уважаю, и в город, который люблю. Буду бороться бок о бок с товарищами по команде, чтобы изменить ход текущего сезона. Сделаю всё, чтобы мы могли достичь наших целей», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт «Милана».

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.



Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.