«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Хонни, Доэрти, Сес, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес, Траоре.

Запасные: Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Винагре, Кутроне, Нету.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Агуэро, Стерлинг, Марез.

Запасные: Браво, Канселу, Тасенде, Э. Гарсия, Зинченко, Фоден, Гюндоган.

Встреча состоится сегодня, 27 декабря, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (27) — восьмое.