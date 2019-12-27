«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Хонни, Доэрти, Сес, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес, Траоре.
Запасные: Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Винагре, Кутроне, Нету.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Агуэро, Стерлинг, Марез.
Запасные: Браво, Канселу, Тасенде, Э. Гарсия, Зинченко, Фоден, Гюндоган.
Встреча состоится сегодня, 27 декабря, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (27) — восьмое.
- 27 декабря 2019
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