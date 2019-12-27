Клопп — о Фирмино: думаю не о голах, а о том, насколько он важен для «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о значимости для команды нападающего Роберто Фирмино.
«Фирмино записал в актив четыре мяча в трёх встречах, хотя до этого он забивал не так часто. Когда мне говорили, что Роберто какое-то время не забивал, я не думал об этом. Представляя Фирмино, я думаю не о голах, а насколько он важен для «Ливерпуля».
Мы немного поговорили, потому что он выглядел немного обеспокоенным безголовой серией. Сказал ему, что меня это не волнует, поскольку он является связующим звеном в нашей команде. Роберто очень важен для нас. Он не единственный, кто может играть на этой позиции, но он делает это по-особенному», — цитирует Клоппа The Guardian.
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