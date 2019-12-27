Хавбек «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым игроком в Грузии по итогам 2019 года
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили признан лучшим молодым футболистом в Грузии по итогам 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ), сообщает пресс-служба казанской команды. 18-летний игрок получил награду GFF Awards.
«Поздравляем Зурико с победой в номинации! Желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Давиташвили принял участие в 15 матчах за казанский клуб и записал на свой счёт 1 гол. «Рубин» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
- 28 декабря 2019
-
00:12
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:00
- 27 декабря 2019
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
23:00
-
22:34
-
22:07
-
21:55
-
21:37
-
21:27
-
21:17
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
18:08
-
17:50
-
17:49
-
17:32
Партнерский контент