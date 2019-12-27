Хавбек «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым игроком в Грузии по итогам 2019 года

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили признан лучшим молодым футболистом в Грузии по итогам 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ), сообщает пресс-служба казанской команды. 18-летний игрок получил награду GFF Awards.



«Поздравляем Зурико с победой в номинации! Желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Давиташвили принял участие в 15 матчах за казанский клуб и записал на свой счёт 1 гол. «Рубин» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».