Мусаев — об игре российских клубов в еврокубках: нет никакой системной проблемы

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал главную причину неудачного выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в нынешнем сезоне.
«Моё мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. «Локомотив», наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды.
Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с «Олимпиакосом» в отборе Лиги чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелла, травмированного в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось. Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех из-за повреждений или карточек.
Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы. Я считаю, что нет никакой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всё будет намного лучше», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
Полностью интервью с Мурадом Мусаевым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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