Стерлинг не забил два пенальти подряд, но в итоге добил мяч в ворота «Вулверхэмптона»

В эти минуты в Вулверхэмптоне проходит заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити».

Гости в начале встречи остались в меньшинстве. На 12-й минуте Диогу Жота убежал от центрального круга к чужим воротам. Голкипер «Сити» Эдерсон явно не рассчитал расстояние и выбежал из ворот. Жота перебросил мяч через голкипера, а Эдерсону пришлось фолить. Арбитр показал нарушителю прямую красную карточку.

Тем не менее, играя в меньшинстве, гости вышли вперёд. На 23-й минуте в ворота «Вулверхэмптона» был назначен пенальти. Рахим Стерлинг не смог переиграть Руя Патрисиу, но после просмотра повтора арбитр решил, что игроки хозяев раньше удара вбежали в штрафную. В итоге Стерлингу предложили ещё раз пробить с 11-метровой отметки. Вингер «Сити» вновь не смог переиграть вратаря, но мяч отскочил к англичанину, который в итоге отправил его в пустые ворота.

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«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 8-м месте с 27 очками.