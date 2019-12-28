«Где-то между «4–» и «3+». Мусаев поставил оценку «Краснодару» за первую часть сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил выступление своей команды в первой части нынешнего сезона.

«Если по пятибалльной шкале, то где-то между «четвёркой с минусом» и «тройкой с плюсом». Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями — уходом и травмами ключевых футболистов, — изначально понимали, что сезон получится очень непростым.

Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате». Календарь российского первенства можно посмотреть здесь.