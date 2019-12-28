Мусаев: считаю, что Сафонов — голкипер уровня сборной России. Причём уже давно

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слова наставника сборной России Станислава Черчесова о том, что он не задействует вратаря Матвея Сафонова в матчах Лиги Европы.

«Сафонов провёл три матча в Лиге чемпионов — два против «Порту» и один против «Олимпиакоса». Он играл также с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» в трёх стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей с очень сильными соперниками, поэтому нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает. Далее. Матвей выходил против «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Это тоже команды высокого уровня, против которых он наиграл множество матчей. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы оценить футболиста на основе увиденного. Как и в том, что он не был задействован в последних трёх играх Лиги Европы. Разве они повлияли бы на его оценку как вратаря?

Сафонов — голкипер уровня сборной России? Считаю, что да. Причём уже давно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.