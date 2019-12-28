Стерлинг убежал от защитников и изящно перебросил мяч через вратаря «Вулверхэмптона»

В эти минуты в Вулверхэмптоне проходит заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити».

Гости уже в начале встречи остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удалён голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Тем не менее, играя в меньшинстве, гости вышли вперёд. На 23-й минуте в ворота «Вулверхэмптона» был назначен пенальти». Рахим Стерлинг не смог переиграть Руя Патрисиу, но после просмотра повтора арбитр решил, что игроки хозяев раньше удара вбежали в штрафную. В итоге Стерлингу предложили ещё раз пробить с 11-метровой отметки. Вингер «Сити» вновь не смог переиграть вратаря, но мяч отскочил к англичанину, который в итоге отправил его в пустые ворота.

Стерлинг оформил дубль в начале второго тайма. На 50-й минуте Стерлинг убежал от защитников соперника и красиво перебросил мяч через вратаря.

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«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 8-м месте с 27 очками.