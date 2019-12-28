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Семеду недоволен неопределённостью вокруг своего будущего в «Барселоне»

Семеду недоволен неопределённостью вокруг своего будущего в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду недоволен неопределённостью вокруг своего будущего в каталонской команде, сообщает Marca.

По информации источника, руководство «Барселоны» начало вести переговоры с 26-летним португальским игроком по поводу нового контракта. Однако переговоры идут медленно. На этом фоне Семеду раздражают разговоры о желании каталонского клуба избавиться от него.

Напомним, летом «Барселона» отклонила крупное предложение мадридского «Атлетико» по Семеду.

В текущем сезоне португальский футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. Также в его активе шесть матчей за национальную сборную Португалии. В «Барселону» Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из «Бенфики».

«Барселона» желает избавиться от Семеду
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