Семеду недоволен неопределённостью вокруг своего будущего в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду недоволен неопределённостью вокруг своего будущего в каталонской команде, сообщает Marca.
По информации источника, руководство «Барселоны» начало вести переговоры с 26-летним португальским игроком по поводу нового контракта. Однако переговоры идут медленно. На этом фоне Семеду раздражают разговоры о желании каталонского клуба избавиться от него.
Напомним, летом «Барселона» отклонила крупное предложение мадридского «Атлетико» по Семеду.
В текущем сезоне португальский футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. Также в его активе шесть матчей за национальную сборную Португалии. В «Барселону» Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из «Бенфики».
«Барселона» желает избавиться от Семеду
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