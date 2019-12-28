«Вулверхэмптон» пробил Браво пушечным ударом от штанги

В эти минуты в Вулверхэмптоне проходит заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити».
Гости уже в начале встречи остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удалён голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон. Тем не менее, играя в меньшинстве, «Манчестер Сити» забил два мяча. Дубль в составе гостей оформил Рахим Стерлинг. В первом тайме он неудачно исполнил пенальти, но добил мяч в сетку. А в начале второй половины встречи Стерлинг убежал от защитников соперника и красиво перебросил мяч через вратаря.
Хозяева отыграли один мяч на 55-й минуте. Адама Траоре пушечным ударом от дальней штанги сократил отставание в счёте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 8-м месте с 27 очками.
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