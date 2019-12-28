«Вулверхэмптон» одержал победу в матче с «Манчестер Сити», проигрывая со счётом 0:2

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Уже на 12-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — с поля был удалён вратарь Эдерсон. Несмотря на это, в середине первого тайма «горожане» вышли вперёд благодаря голу нападающего Рахима Стерлинга. В начале второй половины Стерлинг увеличил преимущество гостей.
На 55-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре отыграл один мяч. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт. Победу хозяевам принёс защитник Мэтт Доэрти, забив на 89-й минуте.
«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — пятое.
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