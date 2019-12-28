Защитник «Вулверхэмптона» классно обыграл Отаменди и пробил в дальний угол ворот

В эти минуты в Вулверхэмптоне завершается заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити».

Гости уже в начале встречи остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удалён голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон. Тем не менее, играя в меньшинстве,

«Манчестер Сити» забил два мяча. Дубль в составе гостей оформил Рахим Стерлинг. В первом тайме он неудачно исполнил пенальти, но добил мяч в сетку. А в начале второй половины встречи Стерлинг убежал от защитников соперника и красиво перебросил мяч через вратаря.

Хозяева отыграли один мяч на 55-й минуте. Адама Траоре пушечным ударом от дальней штанги сократил отставание в счёте. Сравнять счёт «волки» смогли лишь на 82-й минуте. Траоре воспользовался нерасторопностью Бенжамена Менди, отобрал у него мяч и прострелил в район вратарской. Рауль Хименес откликнулся на передачу и протолкнул мяч в сетку. А ещё через семь минут «волки» вышли вперёд. Хименес классно пяткой отбросил мяч Мэтту Доэрти, который оставил не у дел Николаса Отаменди и пробил в дальний угол.

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«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 8-м месте с 27 очками.