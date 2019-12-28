«Манчестер Сити» потерял в этом сезоне больше очков, чем за весь прошлый

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В этом сезоне «горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы потеряли 19 очков в АПЛ. За весь прошлый сезон – 16 очков. Об этом сообщает Sky Sport в «Твиттере».

В этом розыгрыше АПЛ в 19 турах «Манчестер Сити» набрал 38 очков. Похожий результат наблюдался в сезоне-2016/2017, который являлся дебютным для испанского специалиста в качестве главного тренера «Сити», когда за аналогичный отрезок команда имела в своём активе 39 баллов. Тогда «горожане» завершили сезон на 3-м месте, набрав 78 очков.

В 20-м туре «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 29 декабря. Начало – 21:00 мск.