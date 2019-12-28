Бернарду Силва: никто не ожидал, что «Сити» будет так далеко от «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после игры 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3) прокомментировал игру «горожан» в нынешнем сезоне.
«Это действительно плохая ситуация для «Сити». Разочаровывающая первая половина сезона. Никто не ожидал, что мы будем так далеко от «Ливерпуля» в этой половине пути. Но мы не должны сдаваться, хотя понимаем, что выиграть титул будет очень сложно. Я бы не сказал, что невозможно, но очень сложно.
VAR? Мне нравится идея, когда момент можно показать на экране стадиона, так чтобы все видели это — игроки, судьи и болельщики. Может быть, мы однажды придём к этому, как в регби или в НБА», — цитирует Силву BBC.
В этом сезоне 25-летний португальский полузащитник принял участие в 26 матчах за «Сити», в которых отметился 5 забитыми мячами и 6 ассистами.
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